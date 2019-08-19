İzmir'de uyuşturucu operasyonu

19.08.2019 13:20

İzmir'in Tire ilçesinde 293 kök hint keneviri ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırlı Mahallesi Yuvalı mevkisinde hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenledi.

Operasyonda, etrafı tel örgüyle çevrili alanda saksılar içerisine ekilmiş 288, kurumaya bırakılmış 5 olmak üzere 293 kök hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili E.U. gözaltına alındı.

Kaynak: AA