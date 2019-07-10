İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 792 kök kenevir ele geçirildi.

Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatundere Mahallesi'nde kenevir ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu tarlaya yapılan operasyonda, boyları 50 ila 150 santimetre arasında değişen, bakımları yapılmış 2 bin 792 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına tarla sahibi E.K'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA