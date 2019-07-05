İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Bergama ilçesindeki operasyonda 512 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ormanlık alanda yaptığı aramada 512 kök Hint keneviri tespit etti.

Sökülen kenevirleri yakarak imha eden ekipler, Hint kenevirini eken şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Kaynak: AA