İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi" çalışmaları kapsamında E.S'nin (25) 3 Eylül Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 23 kilo 600 gram esrar, dijital terazi ile E.S'nin kiraladığı biber tarlasına ekilmiş 243 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. E.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.