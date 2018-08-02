İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Mutaflar, Beyköy ve Eğridere mahallelerindeki ormanlık alanda arama tarama çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Taranan alana ekilmiş bin 800 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, uyuşturucuyu eken kişi ya da kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.