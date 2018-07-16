İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu
İzmir'in Beydağ ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bin 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Beydağ ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bin 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karaoba Mahallesi Manas Deresi mevkisinde kenevir ekildiği bilgisini alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, buraya operasyon düzenledi.
Ormanlık alan içerisinde yapılan aramada bin 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili M.K. (58) gözaltına
alındı.