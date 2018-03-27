İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meşrutiyet Mahallesi'ndeki bir işyerinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine şüphelileri takibe aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, aralarında uyuşturucu alışverişi olduğunu tespit ettikleri Ö.G (47) ile M.G'yi gözaltına aldı.

M.G'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 109 gram esrar yaklaşık 32 kilogram Hint Keneviri tohumu, 90 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 100 liraya da el konuldu.

Ö.G'nin üst aramasında ise M.G'den satın aldığı belirlenen 13 gram esrar bulundu.

Şüphelilerden Ö.G, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken M.G. ise çıkarıldığı mahkemede "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan tutuklandı.