İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

Çeşme ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen bir otomobili Alaçatı çıkışında şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada 11 ayrı poşet içerisinde bir miktar esrar, kokain ve extacy bulundu.

Gözaltına alınan V.E. sevk edildiği mahkemede tutuklandı.