İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

Kiraz ilçesinde uyuşturucu elde etmek için kestane bahçesine ekilen 157 kök kenevir bitkisi ile kurutulmuş halde 1 kilo 880 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersinli Mahallesinde H.İ ve M.İ kardeşlere ait kestane bahçesine uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler arazide çiçek saksıları içine dikili vaziyette 157 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.



Çevrede yapılan araştırmada ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 880 gram esrar daha bulundu.



Ekipler, kenevir bitkisini ektiği tespit edilen O.N ve K.D ile kestane bahçesinin sahibi kardeşlerden H.İ'yi gözaltına aldı, firari olan M.İ'nin ise arandığı bildirildi.