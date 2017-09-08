İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 157 kök hintkeneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Üçkonak Mahallesi'ndeki bir evde hintkeneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine, bugün saat 10.00 sıralarında harekete geçti. Söz konusu eve gelen ekipler, evde ve bahçesinde yaptıkları aramada 157 kök hintkeneviri ile 9 kilogram 540 gram esrar ele geçirdi. Evde oturan C.H. gözaltına alındı.



- İzmir