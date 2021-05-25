İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, 23 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 1 kilo 927 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilirken, 27 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, 23 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 1 kilo 927 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilirken, 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik 23 adres belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda; 1 kilo 927 gram esrar, 44 kök Hint keneviri, 33 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 av tüfeği, 6 hassas terazi ve uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan düzenekler ele geçirildi. Operasyonda 27 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 


İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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