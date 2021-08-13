İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 madeni para ve 14.490 lira ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 madeni para ve 14.490 lira ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın iki kişi gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçede bulunan bir eve düzenlenen operasyonda: 143 gram esrar maddesi, 21,5 gram metamfetamin, 10 sentetik ecza maddesi, 2 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen madeni para, ruhsatsız tüfek, 4 adet 7.65 mm çapında fişek, uyuşturucu kullanmaya yarayan Bong olarak tabir edilen aparat, hassas terazi ve 14. 490 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A. isimli kadın ile A. C. T. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evini ateş verdikten sonra kapıyı kilitleyip çıkan şahıs gözaltına alındı
Evini ateş verdikten sonra kapıyı kilitleyip çıkan şahıs gözaltına alındı
Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı
Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı
Genç kızın telefonunu gasp eden şahsın utanmazlığı pes dedirtti! Polisi ikna etmeye çalıştı
Genç kızın telefonunu gasp eden şahsın utanmazlığı pes dedirtti! Polisi ikna etmeye çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Haluk Levent Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Merve Çoban Lionel Messi Hakan Reçber Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 08:21:55. #1.15#

title