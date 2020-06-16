İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 186 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
16.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:22
İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 186 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarısu Mahallesi Eğridere mevkisinde uyuşturucu ticareti amacıyla kenevir ekildiği ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda 186 kök ekili kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA