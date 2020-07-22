İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
22.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:51
İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA