İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde polis tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile takibe alınan şahsın evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap, para ve tabanca ele geçirildi.

MENEMEN, İZMİR (İHA) - İzmir'in Menemen ilçesinde polis tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile takibe alınan şahsın evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap, para ve tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle M.E.(35) ve eşi N.E'nin evini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, Hyundai marka 07 BJV 29 plakalı araç ile gelerek M.E'den uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen T.K. (40) kısa sürede yakalanırken, şahsın üzerinden jamaika olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde, silah, para ele geçirildi

Bunun üzerine savcılık talimatları doğrultusunda şüpheli M.E'nin ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; şüpheli şahsın eşi N.E'nin üzerinden poşet içerisinde jamaika olarak tabir edilen uyuşturucu madde, cep telefonu ve 3 bin 470 lira para, M.E'nin üzerinden ise 170 lira para ile cep telefonu ele geçirildi. Evin içerisinde ise tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 4 fişek, ayrıca 42 adet lyrika olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan işlemlerinin ardından T. K. serbest bırakıldı. N. E. ile M.E. adliyeye sevk edildi. M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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