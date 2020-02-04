İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

04.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:50

İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Umurcalı Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler M.U., S.K., R.A. ve G.A. isimli şahısların ikamet ettiği eve baskın düzenledi. Adresteki ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 12 adet fişek tabir edilen satışa hazır metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet bong tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan S.K. ve G.A. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken M.U. ve R.A. ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U. tutuklanarak Ödemiş Kaymakçı M Tipi Cezaevine gönderilirken R.A. isimli şüpheli adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA