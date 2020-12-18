İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
18.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:05
İzmir'in Kınık ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İzmir'in Kınık ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu K.G. isimli şahsı durdurdu. Şüpheliye üst araması yapan ekipler, 9,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı