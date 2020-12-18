İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

18.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:05
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Kınık ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir'in Kınık ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu K.G. isimli şahsı durdurdu. Şüpheliye üst araması yapan ekipler, 9,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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