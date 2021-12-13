Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Ödemiş-İzmir kara yolu Demircili mevkisinde M.K'ye ait araçta yapılan aramada 30 gram metamfetamin bulundu. Zanlının iş yerinde de 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bayındır ilçesindeki Çırpı Mahallesi'nde M.S. ve R.A'nın evlerinde yapılan aramalarda da 27,51 gram metamfetamin, 63,92 gram esrar, 1,29 gram sentetik kannabinoid, 6 uyuşturucu hap ile bir tüfek bulundu.

Şüphelilerin uyuşturucuları tuvalet deliğinde ve sobada sakladıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan M.K, M.S. ve R.A. işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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