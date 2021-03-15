İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 şüpheli tutuklandı

15.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:30
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 665 gram esrar ve skunk, 1 kilo 247 gram metamfetamin, 21 gram kokain, 2 gram eroin, 4 kök kenevir, 785 gram sentetik kannabinoid, 4 bin 498 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 47 sentetik uyuşturucu hap, 1 tabanca, 2 tüfek, 15 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 840 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklandı, 96 zanlı hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Deniz Çakır İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Metin Oktay Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:34:23. #1.16#
title