İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 şüpheli tutuklandı
İzmir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 665 gram esrar ve skunk, 1 kilo 247 gram metamfetamin, 21 gram kokain, 2 gram eroin, 4 kök kenevir, 785 gram sentetik kannabinoid, 4 bin 498 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 47 sentetik uyuşturucu hap, 1 tabanca, 2 tüfek, 15 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 840 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklandı, 96 zanlı hakkında da adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin