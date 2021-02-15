İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheli tutuklandı

İzmir'de 8-14 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 67 zanlıdan 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 kilo 751 gram esrar, 4 gram kokain, 1 kilo 134 gram eroin, 3 bin 5 uyuşturucu hap, 501 gram sentetik uyuşturucu, 5 tabanca, 2 tüfek, 5 şarjör, 62 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 820 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan