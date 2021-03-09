İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 kişi tutuklandı
İzmir'de, polis ekiplerince geçen hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de, polis ekiplerince geçen hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 1-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kilo 663 gram esrar ve skunk, 2 kilo 124 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 354 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 242 gram metamfetamin, 274 ecstasy, 33 gram eroin, 1 kök kenevir ile 5 tabanca, 2 tüfek, 196 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 10 lira ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı, 67 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin