İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama
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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'de polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonları ve uygulamalarında gözaltına alınan 50 kişiden 20'si tutuklandı.

İZMİR'de polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonları ve uygulamalarında gözaltına alınan 50 kişiden 20'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 19-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan uygulama ve operasyonlarda; 641 gram esrar- skunk, 52 gram kokain, 26 kök kenevir, 486 gram sentetik kannabinoid, 4 kilo 94 gram metamfetamin, 63 ecstasy, 948 sentetik ecza maddesi, 202 captagon, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 28 bin 665 bin TL, 2 tabanca, 2 tüfek ve 27 fişek ele geçirildi, 50 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden 20'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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