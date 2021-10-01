İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de 22-30 Eylül'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır, Beydağ, Buca, Kemalpaşa, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 50,5 kilogram esrar, 372 kök Hint keneviri, 3 gram metamfetamin ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.