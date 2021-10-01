İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı - Haberler
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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

İzmir'de 22-30 Eylül'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de 22-30 Eylül'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır, Beydağ, Buca, Kemalpaşa, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 50,5 kilogram esrar, 372 kök Hint keneviri, 3 gram metamfetamin ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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