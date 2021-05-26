İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 2 TUTUKLAMA

İZMİR'in Tire ilçesinde düzenlenen operasyonlada 9 bin 381 kök Hint keneviri ile 13 gram esrar ele geçirildi.

İZMİR'in Tire ilçesinde düzenlenen operasyonlada 9 bin 381 kök Hint keneviri ile 13 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma ve Tire Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Mayıs arasında narkotik köpekleri ve dron destekli bir dizi uyuşturucu operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 9 bin 381 kök Hint keneviri ve 13 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 şüphelinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı