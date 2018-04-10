İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları

İzmir'de son 2 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarından gözaltına alınan 101 kişiden 50'sinin tutuklandığı bildirildi.

I·zmir I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Narkotik Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden yapılan yazılı açıklamada, son 2 hafta içinde, Balc¸ova, Bayraklı, Buca, Bornova, C¸igˆli, Gaziemir, Kars¸ıyaka, Konak, Karabagˆlar ve Torbalı I·lc¸elerinde yapılan 73 ayrı operasyonda 101 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 101 kişiden 50'si tutuklanırken, 17'si adli kontrol s¸artı ile olmak üzere 51'inin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Operasyonlarda 4 bin 900 gram esrar, 620 gram bonzai, 550 gram metamfetamin, 120 gram kokain, 30 gram eroin, 587 sentetik ecza hapı, 10 ecstasy, 50 kenevir bitkisi, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tu¨fek, 36 tu¨fek fis¸egˆi ve uyus¸turucu madde ticaretinden elde edildigˆi degˆerlendirilen 44 bin 834 liranın ele geçirildiği duyuruldu.