Son dakika haber... İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu satanlara yönelik 19-25 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kilo 351 gram esrar-skunk, 38 bin 296 adet yeşil reçeteye tabi hap, 9 gram kokain, 24 gram GHB adlı kimyasal sıvı, 56 sentetik kannabinoid, 135 adet captagon, 505 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet şarjör, 134 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 395 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber... İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Özcan Deniz Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:22:13. #1.14#

title