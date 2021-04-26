Son dakika haber... İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu satanlara yönelik 19-25 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kilo 351 gram esrar-skunk, 38 bin 296 adet yeşil reçeteye tabi hap, 9 gram kokain, 24 gram GHB adlı kimyasal sıvı, 56 sentetik kannabinoid, 135 adet captagon, 505 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet şarjör, 134 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 395 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin