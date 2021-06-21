Son dakika haber... İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 15 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: İzmir'de bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 15 şüpheli tutuklandı.