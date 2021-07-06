Son dakika haber! İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 11 tutuklama
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Son dakika haber! İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 11 tutuklama

Son dakika haber! İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 11 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... İzmir'de kent genelinde polis ekiplerinin bir hafta içerisinde yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de kent genelinde polis ekiplerinin bir hafta içerisinde yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında operasyonlar ve uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 126 gram esrar skank, 6 gram kokain, 21 kök kenevir, 1 gram sentetik kannabinoid, 109 gram metamfetamin, 41 adet ecstasy, 2 bin 831 adet sentetik ecza maddesi ile 385 adet fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 30 şüpheliye işlem yapılırken, gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Son dakika haber! İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 11 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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