İzmir'de uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi öldü

08.01.2020 21:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:12

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi, metruk binada ölü bulundu.

İddiaya göre, Güney Mahallesi 1148/1 sokaktaki binada uyuşturucu kullanan Hasan C. (21), bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Hasan C'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA