İzmir'de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve düzenlenen baskında 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İzmir'de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve düzenlenen baskında 2 kişi yakalandı

İzmir'de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve düzenlenen baskında 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Torbalı ilçesinde ışık ve havalandırma sistemi kurularak esrar yetiştirildiği belirlenen eve düzenlenen baskında 2 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde ışık ve havalandırma sistemi kurularak esrar yetiştirildiği belirlenen eve düzenlenen baskında 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı'da tarım arazileri ve zeytinliklerin bulunduğu kırsal bölgede uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine drone destekli operasyon düzenledi.

Bir eve yapılan baskında, paraflaş ve özel ışıklandırma sistemiyle fotoğraf stüdyosuna benzer bir ortamda saksıların içinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.

Operasyonda, 154 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Seda Sayan Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Ali Tandoğan Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve düzenlenen baskında 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:57:29. #1.15#

title