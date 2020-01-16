İzmir'de uyarıcı hap kullandığı iddia edilen kişi öldü
İzmir'in Konak ilçesinde uyarıcı hap ve alkol kullandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Konak ilçesinde uyarıcı hap ve alkol kullandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
İddaya göre, 1469 sokakta bir apartmanda Ufuk Öncü (27) uyarıcı hap ile alkol kullandıktan sonra fenalaştı. O sırada evde bulunan arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öncü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Öncü'nün cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.