İzmir'de üvey baba cinayeti...Annesinin eski eşini pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de üvey baba cinayeti...Annesinin eski eşini pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü

İhlas Haber Ajansı / AYDIN BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de üvey baba cinayeti.

İzmir'de üvey baba cinayeti...Annesinin eski eşini pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü

İZMİR - İzmir Kemalpaşa'da M.A. isimli şahıs, iddiaya göre annesinin eski eşi Mahmut Karşıcı'yı pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü. Karşıcı olay yerinde hayatını kaybederken, M.A. ise gözaltına alındı.

Olay öğlen saatlerinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu mevkii Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 35 yaşındaki M.A. isimli şahıs, annesinin 10 yıl önce evlenip sonra boşandığı eski eşi 55 yaşındaki Mahmut Karşıcı'yı annesinin evinin önünde gördü. Bu sırada aracında olan M.A., aracından inerek Karşıcı'ya pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Çevredekilerin olayı görmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karşıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Karşıcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, 3 ay önce uyuşturucu suçundan cezaevinden çıktığı öğrenilen M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan M.A.'nın, Karşıcı'nın annesi hakkında olumsuz konuşması sebebiyle cinayeti işlediği iddia edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de üvey baba cinayeti...Annesinin eski eşini pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü
İzmir'de üvey baba cinayeti...Annesinin eski eşini pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü
İzmir'de üvey baba cinayeti...Annesinin eski eşini pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü
İzmir'de üvey baba cinayeti...Annesinin eski eşini pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN BEKTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Ersin Korkut Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de üvey baba cinayeti...Annesinin eski eşini pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 17:49:55. #1.14#

title