İzmir'de üvey baba cinayeti...Annesinin eski eşini pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü

İzmir'de üvey baba cinayeti.

İzmir'de üvey baba cinayeti...Annesinin eski eşini pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü

İZMİR - İzmir Kemalpaşa'da M.A. isimli şahıs, iddiaya göre annesinin eski eşi Mahmut Karşıcı'yı pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü. Karşıcı olay yerinde hayatını kaybederken, M.A. ise gözaltına alındı.

Olay öğlen saatlerinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu mevkii Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 35 yaşındaki M.A. isimli şahıs, annesinin 10 yıl önce evlenip sonra boşandığı eski eşi 55 yaşındaki Mahmut Karşıcı'yı annesinin evinin önünde gördü. Bu sırada aracında olan M.A., aracından inerek Karşıcı'ya pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Çevredekilerin olayı görmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karşıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Karşıcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, 3 ay önce uyuşturucu suçundan cezaevinden çıktığı öğrenilen M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan M.A.'nın, Karşıcı'nın annesi hakkında olumsuz konuşması sebebiyle cinayeti işlediği iddia edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN BEKTAŞ