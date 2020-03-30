İzmir'de usta öğreticiler, sağlık çalışanları için maske üretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de usta öğreticiler, sağlık çalışanları için maske üretiyor - Haberler
Karabağlar, Çelebi, İzmir, Güncel

İzmir'de usta öğreticiler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

İzmir'de usta öğreticiler, sağlık çalışanları için maske üretiyorİZMİR'deki Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan usta öğreticiler, sağlık çalışanları için günde ortalama 1500 maske üretiyor.

30.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:08
İzmir'de usta öğreticiler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

İzmir'de usta öğreticiler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

İZMİR'deki Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan usta öğreticiler, sağlık çalışanları için günde ortalama 1500 maske üretiyor. Gönüllüler, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin günlük 3 bin maske ihtiyacının yarısını karşılıyor.

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğreticiler, koronavirüs salgını nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için gönüllü proje başlattı. Her gün halk eğitim merkezindeki sterilize edilmiş atölyelere gelen 20 usta öğretici, dikiş makinelerinin başına geçerek, hastanelerden gelen kumaşlarla tek kullanımlık maskeler dikiyor. Hastaneden gelen görevlinin gözetiminde dikilen maskeler, hem atölyelerde hem de hastanede ütülenerek, steril olması sağlanıyor. Bone, galoş, maske ile eldiven takarak çalışan ve günde ortalama 1500 maske üreten gönüllüler, bugüne kadar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelerdeki sağlık çalışanları ve hastaların kullanımı için 10 bin maske gönderdi. Tamamen gönüllü olarak her gün emek veren usta öğreticiler, maskelerin büyük önem taşıdığını ve sağlık çalışanlarına bu desteği sağlama konusunda borçlu olduklarını söyledi.

'MASKE İHTİYACINA DUYARSIZ KALMADIK'

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Haluk Karaca, "Saat 09.00'dan akşam 19.00'a kadar gönüllü olarak burada çalışıyoruz. Bu işi vatan aşkıyla yapıyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarım canla başla çalışıyorlar. Bizler maske yapmak için evden çıkıyoruz ama halkımızın ülkesi ve kendisi için evde kalmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

Usta öğreticilerden Meliha Gültekin ise, "Bize maske ihtiyacı konusunda çağrı geldi ve bu çağrıya duyarsız kalmadık. Günlerdir büyük özveriyle maskelerimizi dikiyoruz. Atölyemiz dezenfekte edildi, biz o şekilde girdik buraya. Her gün dezenfekte edilmeye devam ediliyor. Eldivenlerimizi, maskelerimizi takıyoruz. Atölyeleri gün içinde 3-4 kez havalandırıyoruz. Böyle bir projenin içinde yer almaktan çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Koronavirüs ilacı, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı Haberler
Koronavirüs ilacı, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin lira Haberler
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin lira
Abdülhamid'in hayali olan asrın projesinde sona doğru! 50 ili etkiliyor Haberler
Abdülhamid'in hayali olan asrın projesinde sona doğru! 50 ili etkiliyor
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız Haberler
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
Bilim insanları, koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesini açıkladı Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesini açıkladı
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı...
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Yener Acun Ilıcalı Prens Charles
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Lionel Messi Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Wuhan Ankara Fatih Terim
Şu an buradasınız: İzmir'de usta öğreticiler, sağlık çalışanları için maske üretiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 09:51:19. #1.15#
title