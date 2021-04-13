İzmir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel
İzmir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Karşıyaka ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobil sürücüsü ağır yarandı.

Karşıyaka ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobil sürücüsü ağır yarandı.

Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda Uğur K. (25) idaresindeki 35 HM 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mavişehir üst geçidinin ayağına çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü, itfaiye ekibinin çabalarıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hande Ataizi Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 05:03:49. #1.14#
title