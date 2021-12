İzmir'de üreticiye küçükbaş hayvan ve arı kovanı desteği

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde üreticiye küçükbaş hayvan ve arı kovanı dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İzmir Damızlık Koyun Keçi Birliği tarafından Ödemiş Hayvan Pazarında küçükbaş hayvan ve arı kovanı dağıtım töreni düzenlendi.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, törendeki konuşmasında, Tarım ve Orman Bakanlığının aralarında İzmir'in de yer aldığı 5 ilde küçükbaş hayvancılığı ve arıcılığı desteklemek amacıyla proje yürüttüğünü kaydetti.

Ödemiş'teki üreticilerin de projeden yararlandığını kaydeden Aksoy, desteğin bölge üretimine faydalı olması dileğinde bulundu.

İzmir Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Ferhan Eroğlu da destekleri üreticiye ulaştırmak için 2003 yılından bu yana çalıştıklarını belirterek, "Bakanlığımızın yüzde 85 hibe projeli küçükbaş damızlık hayvan dağıtımı için buradayız. Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi konusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Törende, 18 üreticiye 15'er koyun ve 1'er koç olmak üzere toplam 288 küçükbaş hayvanın dağıtımı gerçekleştirildi.

Bölgedeki 71 arıcıya da 5'er kovan olmak üzere 355 arı kovanı verildi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş yapılan törende konuşma yaparak " yerel ve genelde yapılan üretici ve çiftçiye yapılan desteğin önemini vurgulamak istiyorum. Meraların korunması anlamında da küçük baş hayvancılığının desteklenmesi zengin düşünülmüştür. Tarım bakanımızın da konuya duyarlı olarak bölgemizin üreticisine destek verilmesinden dolayı teşekkür ediyorum.

Ödemiş Hayvan Pazarında yapılan Küçükbaş hayvan dağıtım töreni kura ile gerçekleşerek üreticilere dağıtımı gerçekleştirildi.

