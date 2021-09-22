İzmir'de üniversitelilerin 'Kalacak yer' çağrısı, Valiliği harekete geçirdi

İZMİR (DHA) - İZMİR Valiliği, kentte kiralık ev ve kalacak yurt bulamadıkları gerekçesiyle 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açarak seslerini duyurmak isteyen üniversite öğrencilerinin durumunu görüştü. Kentte misafirhanesi bulunan kamu kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen Vali Yavuz Selim Köşger, 4 bin yatak kapasitesi temin ettiklerini ve 1 ay süreyle geçici olarak öğrencilerin misafirhanelerden faydalanmalarını sağlayacaklarını açıkladı.

Üniversite okumak için farklı şehirlerden İzmir'e gelen öğrenciler, geçen salı günü akşamı ev kiraları ile yurt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle barınacak yer bulamadıkları gerekçesiyle bir araya geldi. Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda toplanan yüzlerce öğrenci, 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açtı. Sabaha kadar parkta kalan öğrenciler, yardım istedi. Bunun üzerine, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kentte misafirhanesi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Vali Köşger, 4 bin yatak kapasitesi temin ettiklerini belirtip, 1 ay süreyle geçici olarak ihtiyaç sahibi öğrenciler ile kız öğrencilerin, öncelik verilecek şekilde söz konusu misafirhanelerden yararlanabileceklerini kaydetti.

İzmir'de 12 bin kapasiteli özel yurt bulunduğunu belirten Vali Köşger, "Bu özel öğrenci yurtlarının da henüz dolmadığını size belirtmek isterim. Yaklaşık 9 bin civarında kapasite dolmuş değil. Bu kapasite de kullanıldığı taktirde sürecin atlatılacağına inanıyorum. İzmir 30 Ekim 2020'de bir deprem yaşadı. Tüm şehirlere ilave olarak bizim böyle bir sıkıntımız da oluştu. Bununla beraber 5 bin civarında konut oturulamaz hale geldiği için vatandaşlarımız kiraya çıkmak durumunda kaldı. İzmir'de, bunların oluşturduğu talep fazlası nedeniyle bir fiyat yükselmesi gerçekleştiği de anlaşılıyor. Bunun da öğrencilerimize yansımaması için öğrenci yurtlarının kullanılması gerektiğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.