İzmir'de üniversite öğrencileri parkta sabahladı - Haberler
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İzmir'de üniversite öğrencileri parkta sabahladı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
İzmir'de üniversite öğrencileri parkta sabahladı

İZMİR'de kiralık ev ve kalacak yurt bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, geceyi Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda geçirdi.

İZMİR'de kiralık ev ve kalacak yurt bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, geceyi Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda geçirdi. Öğrenciler, 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açtı.

Üniversite okumak için farklı şehirlerden İzmir'e gelen öğrenciler, ev kiraları ile yurt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle barınacak yer bulamayınca parkta sabahladı. Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda bir araya gelen bir grup öğrenci, 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açarak duruma tepki gösterdi.

'OKUMAK İÇİN GELDİK AMA KALACAK YER BULAMIYORUZ'

Ev ve yurt kiralarının düşürülmesini talep eden öğrencilerden Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık İşletmeciliği Bölümü Öğrencisi Elif Yerlikaya, kalacak herhangi bir yerleri olmadığı için sokakta olduklarını belirtti. Yerlikaya, şunları söyledi:

"Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra üniversiteler açıldı fakat fahiş ev fiyatları öğrencilere çok büyük engel oluyor. Okumak için geldik ancak kalacak yer bulamıyoruz. Ev fiyatları yüksek olduğu gibi devlete ait yurtlara talep fazla olunca 8 bininci yedeğe düşüyoruz. Devlet yurduna yerleşmek mümkün olmuyor. Yer bulamayan öğrenciler bu kez de özel yurtlara başvuru yapıyor ancak onların da fiyatları yüksek kalıyor. Şu an sokaktan başka kalacak bir yerimiz yok. Bu konuyu milletvekillerine de anlatarak onlardan destek talep ettik. Kiralara üst sınır getirilmesi, özel yurtların kamulaştırılarak üniversitelilere açılması ve eğitim için bütçe gibi taleplerimiz var."

'KALACAK YER BULAMAYAN KAYIT YAPTIRMADAN MEMLEKETİNE DÖNÜYOR'

Arkadaşlarına destek olmak için geldiğini belirten ve İstanbul'daki Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim gören Fırat Sertkaya "Bu sorun şu an tüm üniversiteler için geçerli diye düşünüyorum. Hem ev kiraları yüksek hem de özel yurt fiyatları. 'Üniversite kazandım' diyerek sevinen öğrencilerden bazıları sırf 'barınacak' yer bulamadıkları için okula kayıt yapamadan memleketlerine dönmek zorunda kalıyor. Bu yüzden dönen arkadaşlarımız oldu. Öğrencilerin bu durumundan yararlanmaya çalışanlar 'fırsatçılık' yapıyor" diye konuştu.


İzmir'de üniversite öğrencileri parkta sabahladı

İzmir'de üniversite öğrencileri parkta sabahladı

İzmir'de üniversite öğrencileri parkta sabahladı

İzmir'de üniversite öğrencileri parkta sabahladı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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