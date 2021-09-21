İzmir'de üniversite öğrencileri parkta sabahladı

İZMİR'de kiralık ev ve kalacak yurt bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, geceyi Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda geçirdi. Öğrenciler, 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açtı.

Üniversite okumak için farklı şehirlerden İzmir'e gelen öğrenciler, ev kiraları ile yurt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle barınacak yer bulamayınca parkta sabahladı. Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda bir araya gelen bir grup öğrenci, 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açarak duruma tepki gösterdi.

Arkadaşlarına destek olmak için geldiğini belirten ve İstanbul'daki Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim gören Fırat Sertkaya "Bu sorun şu an tüm üniversiteler için geçerli diye düşünüyorum. Hem ev kiraları yüksek hem de özel yurt fiyatları. 'Üniversite kazandım' diyerek sevinen öğrencilerden bazıları sırf 'barınacak' yer bulamadıkları için okula kayıt yapamadan memleketlerine dönmek zorunda kalıyor. Bu yüzden dönen arkadaşlarımız oldu. Öğrencilerin bu durumundan yararlanmaya çalışanlar 'fırsatçılık' yapıyor" diye konuştu.