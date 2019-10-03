03.10.2019 12:38

İzmir'de "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığındaki toplantıda, 2019-2020 akademik yılında kentteki üniversitelerin huzurlu, güvenli ve daha özgür bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla başta terör ve uyuşturucu olmak üzere birçok güvenlik tedbiri konuşuldu.

Toplantıda, emniyet birimlerince üniversitelerde huzur ve güven ortamının sağlanması için alınan tedbirler Vali Ayyıldız'a aktarılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Üniversitelerdeki güvenliğin sağlanması için ilgili kurum, kuruluş ve üniversite yönetimlerinin koordineli bir şekilde hareket etmesinin önemine değinildi.

186 bin üniversite öğrencisinin eğitim ve öğretim gördüğü İzmir'de üniversite güvenliğiyle ilgili herhangi bir aksamaya meydan vermeden çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi.



Toplantıda konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, üniversitede alınan güvenlik tedbirlerinin özgürlüklerin kısıtlanması değil aksine güvenli bir ortamda özgürlüklerin daha iyi yaşanmasına zemin hazırladığını belirtti.

Vali Ayyıldız, "Alınan tedbirler önleyici, baskılayıcı, frenleyici değil, özgürlüklere ve fikirlere yön veren rehberlik eden anlayışla yürütülmektedir. Emniyet ve güvenlik açısından üniversitelerimiz ne kadar sağlama çekilirse, özgürlükler daha yaşanılır, fikirler daha çok konuşulur hale gelir. Güvenlik birimlerimizin çalışmaları bu konsepte girmektedir. Güvenlik birimlerimiz kurumsal mahremiyetlere girmeden sizlere yardımcı olmak için çaba ve gayret göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA