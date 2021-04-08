İzmir'de üniversite adayları akademisyenlerle çevrimiçi buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de üniversite adayları akademisyenlerle çevrimiçi buluşuyor

Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
İzmir'de üniversite adayları akademisyenlerle çevrimiçi buluşuyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık, Kültür ve Eğitim Daire Başkanlığı, "Ege Üniversitesi Liselilerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında üniversite adayı öğrencileri akademisyenlerle buluşturdu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık, Kültür ve Eğitim Daire Başkanlığı, "Ege Üniversitesi Liselilerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında üniversite adayı öğrencileri akademisyenlerle buluşturdu.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre ilki Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi ile çevrimiçi gerçekleştirilen programa EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı (DTMK) Müdürü Prof. Dr. Muharrem Hakan Cevher ve akademisyenlerle öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Budak, salgının en çok etkilendiği alanlardan birisinin de eğitim olduğunu kaydetti.

Salgın koşulları nedeniyle lise son sınıf öğrencilerinin istedikleri üniversiteyi yerinde görme şanslarının azaldığını hatırlatan Rektör Budak, "Bu durumu dikkate alarak çevrimiçi bir tanıtım organizasyonu düzenlemeye karar verdik. Hem üniversitemizin imkan ve olanaklarını hem de son dönemde hayata geçirdiğimiz öğrenci odaklı uygulamaları öğrencilerimize anlatma fırsatı bulduk. Üniversite adayı öğrencilerimize katkımız olursa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Çevrimiçi yapılan buluşmada akademisyenler tanıtım sunumları yaparak öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Üniversite adayı öğrencileri bilgilendirme amaçlı yapılan "Ege Üniversitesi Liselilerle Buluşuyor" etkinliğinin, 4 Haziran'a kadar farklı liselerin katılımlarıyla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Cahit Özkan Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Dilan Çıtak Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ümit Öztürk Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de üniversite adayları akademisyenlerle çevrimiçi buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:25:23. #1.15#
title