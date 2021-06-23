İzmir'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

İzmir'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı-Agroexpo, 16. kez kapılarını açtı.

İzmir'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı-Agroexpo, 16. kez kapılarını açtı.

Fuar İzmir'de düzenlenen etkinlik, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerine uygun şekilde organize edildi.

Tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri ve çiftçileri İzmir'de buluşturacak Agroexpo, Avrupa'nın önemli tarım fuarları arasında yer alıyor.

Fuarda 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşması, 80 ülkeden 1050 katılımcı ve 390 bin ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Resmi açılışı yarın yapılacak fuar, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin