İzmir'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

İzmir'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Ekonomi

İzmir'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı-Agroexpo, 16. kez kapılarını açtı.

İzmir'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı-Agroexpo, 16. kez kapılarını açtı.

Fuar İzmir'de düzenlenen etkinlik, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerine uygun şekilde organize edildi.

Tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri ve çiftçileri İzmir'de buluşturacak Agroexpo, Avrupa'nın önemli tarım fuarları arasında yer alıyor.

Fuarda 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşması, 80 ülkeden 1050 katılımcı ve 390 bin ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Resmi açılışı yarın yapılacak fuar, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

İzmir'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
İzmir'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
İzmir'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
İzmir'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İbrahim Reisi Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Demet Akalın Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:21:49. #1.15#

title