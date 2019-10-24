İzmir'de Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

24.10.2019 11:34

İzmir'de, 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi düzenlendi.

Tarım ve Gıda Etiği Derneğince Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarımsal üretimin gün geçtikçe azaldığını ileri sürdü.

Sağlıklı gıdaya erişimin gittikçe zorlaştığına işaret eden Soyer, "Kaynakların hunharca tüketildiği bir sürecin içinden geçiyoruz. İşte tam bu noktada tarım sisteminin etik sorunlar üzerinden kapsamlı bir çerçevede değerlendirilmesi ve bunlara anlamlı çözümler zorunluluk halini aldı." dedi.

Dernek başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ ise içeriği bilinmeyen gıdaların sofralarda yer aldığını aktardı.

Kırsal alanda da sorunların olduğunu savunan Taluğ, "Issızlaşan ve boşalan köylerimiz giderek artıyor. Küçük aile işletmelerinin direnme gücü giderek azalıyor. Toprakların bozulma ve betonlaşması, sularımızı israf etmemiz ve kirletmemiz sadece bizim değil gelecek kuşakların da geleceklerini elinden alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA