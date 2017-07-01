İzmir'de Uluslararası Ritmik Cimnastik Buluşması

Karşıyaka Belediyesi ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen "Baby Boom Aegean Star Uluslararası Cimnastik Turnuvası" sona erdi.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen ritmik cimnastik turnuvasına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, İngiltere, Japonya, Rusya ve Ukrayna'dan 120 sporcu katıldı.



6-22 yaş aralığındaki sporcular 2 gün boyunca bireysel performanslarını sergiledi. Çocuk ve genç yıldızların tecrübe edinmesini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuva sonunda tüm katılımcılara madalya verildi.