İzmir'de "Uluslararası Emir Timur ve İzmir" sempozyumu düzenlendi

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü işbirliğinde "Uluslararası Emir Timur ve İzmir" sempozyumu yapıldı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, enstitünün konferans salonundaki etkinliğin açılışında konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite olarak geleceğe yön verecek çalışmalar yapmanın yanı sıra tarihi değerleri yaşatma noktasında da önemli sorumluluklar üstlendiklerini söyledi.

Emir Timur'un Türk tarihinin en büyük isimlerinden olduğunu kaydeden Budak, "Bir kültür üssü olan İzmir, Emir Timur tarafından 1402 yılında ele geçirilip Aydınoğulları'na teslim edilmiştir. Dolayısıyla Timur'a olan vefa borcumuz çok büyüktür. Bu borcu ödemenin en anlamlı yolu ise Timur'u anmak ve yaşatmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit de Emir Timur'un Türk dünyasının yetiştirdiği en büyük siyasi dahilerden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda İslami bilgisi olan bir entelektüeldir. Siyasi stratejik alanda tarihte bir rol oynamış şahsiyettir. İzmir o tarihte Türklerin hakimiyeti altında değildir. Timur İzmir'i fethederek onları denize dökmesiyle Atatürk'e benzemektedir. Türk dünyasına mal olmuş büyük bir tarihi değerin tanıtılması, tartışılması bizler için, Türkiye için, çok önemlidir." diye konuştu.

Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şirzat Mahmudov ise Türk milletinin geçmiş büyüklerini hiç unutmadığını, onları vefayla andığını dile getirdi.