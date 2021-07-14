İzmir'de ulaşıma 15 Temmuz indirimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz programına katılacak vatandaşlar için 15 Temmuz 20.00 ile 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 indirimle hizmet verileceğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz programına katılacak vatandaşlar için 15 Temmuz 20.00 ile 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 indirimle hizmet verileceğini duyurdu.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Meydanı'nda düzenlenecek programa katılacak vatandaşlar için 15 Temmuz saat 20.00'den 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulayacak. Fiyat tarifesi İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, metro, İZDENİZ A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş.'ye ait toplu taşıma araçlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığındaki İZBAN A.Ş.'ye ait toplu taşıma araçlarında ve İZTAŞIT'larda geçerli olacak. İndirim havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesinde uygulanmayacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı