İzmir'de ucuz, sağlıklı ve aracısız gıda dönemi başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de ucuz, sağlıklı ve aracısız gıda dönemi başladı - Haber
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Türkiye, İzmir, Güncel

İzmir'de ucuz, sağlıklı ve aracısız gıda dönemi başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kampanya süresince söz verdiği vaadlerden birini daha hayata geçirdi.

13.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:36
İzmir'de ucuz, sağlıklı ve aracısız gıda dönemi başladı

Bir yandan üreticiyi desteklemek bir yandan da yurttaşlara sağlıklı, adil gıda ulaştırmak için İzmir'e Halkın Bakkalıgeldi. İlki İzmir'in simge noktalarından Kemeraltı'nda açılan Halkın Bakkalı'ndan yurttaşlar kooperatifler aracılığıyla üretilen ürünlere ulaşabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi halkın güvenilir, ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için bir adım daha attı. Kadifekale ve Kültürpark üretici pazarlarının ardından kooperatifler aracılığıyla üretilen ürünleri yurttaşlarla buluşturacak Halkın Bakkalı'nın ilk şubesi İzmir'de açıldı. Kemeraltı Balıkçılar Meydanı'nda hizmete giren Halkın Bakkalı'nın şubeleri diğerBüyükşehir Belediyeleri'nce de açılacak ve tüm Türkiye'ye örnek olacak.

Hedefimiz üreticiyi aracısız tüketiciyle buluşturmak

Halkın Bakkalı'nın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üreticiyi desteklemek ve doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde ilk kez üretici pazarını açtıklarını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Kadifekale ve Kültürpark üretici pazarlarını açtık. Şimdi bugün yeni bir şey yapıyoruz. Halkın Bakkalı'nı açıyoruz. Amacımız üreticimizi toprağın bereketiyle buluşurken aracı olmak, tüketiciyi sağlıkla buluştururken aracı olmak.Bu dükkan bu büyük hikayenin küçük bir noktası. İzmir'in her yerinde Halkın Bakkallarını açacağız" diye konuştu.

"Başka bir tarım mümkün"

Hükümet politikalarının ithalatçıları koruduğunu, samanı ithal eder hale geldiğimizin altını çizen Başkan Soyer şunları söyledi:

"Üreticiyi toprağıyla barıştırmak,üretmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. İzmir'de Halkın Bakkallarını açtıkça üretici daha fazla üretecek, tüketici de daha sağlıklı ürünlerle buluşacak.Artık emperyalizm öyle topla, tüfekle gelmiyor; tohumla geliyor, topraklarımızı fethediyor.Onun için üretici pazarlarını açmaya onun için Halkın Bakkallarını açmaya devam edeceğiz.Sadece İzmir'de değil 11 Büyükşehir Belediyemizle yani Türkiye'nin nüfusundan yarısından fazlasını temsil eden belediyelerimizle birlikte bu uygulamayı sürdüreceğiz. Başka bir tarım, başka bir Türkiye mümkün! Bunu bütün dünyaya zevkle, keyifle, aşkla göstermeye devam edeceğiz. Yepyeni bir Türkiye bizi bekliyor."

Başkan Soyer alışveriş yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte Halkın Bakkalı'nın açılışını yaptı. Halkın Bakkalı'nın ilk müşterisi olan Başkan Soyer eşi Neptün Soyer ile birlikte "Siftahı benden bereketi Allah'tan" diyerek evinin gıda alışverişini yaptı.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Seferihisar Belediye Başkanı Yardımcısı Yelda Celiloğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Aysel Özkan, Yıldız Devran, Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan,İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in eşi Fatma Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe yerel hizmet müdürleri, kooperatif yöneticileri, yurttaşlar ve Kemeraltı esnafı katıldı.

İzmirliler beğendi

Halkın Bakkalı'ndan alışveriş yapan Erhan Yaşar, "Bulgur, pirinç, zeytinyağı gibi doğal ürünler aldım. Ürünler çiftçiden buraya geliyor. Güvenerek tüketeceğim. Yerli malı. Üreticiye de destek olmuş oluyoruz.İzmir Büyükşehir Belediyemize bu imkanı tanıdığı için teşekkür ediyoruz. Sayılarının çoğalmasını bekliyoruz" dedi. Sibel Zeybek ise "Ben her zaman zaten kooperatif ürünlerini tercih ediyordum. Güvendiğim markaları Halkın Bakkalı'nda bulduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Halkın Bakkalı'nda neler var?

Türkiye'nin dört bir yanından 30 kooperatiften 300 çeşit ürünün yer aldığı Halkın Bakkalı'nda taze, kurutulmuş sebze ve meyve, et, bakliyat, zeytin, zeytinyağı, salça, süt ürünleri, reçel, çay, şifalı otlar ve yağlar bulunuyor. Halkın Bakkalı'nın üst katında ise yurttaşlara kahvaltı ve sıcak süt satışı bulunuyor. Halkın Bakkalı Kemeraltı'na ayrı bir canlılık ve hareket getirecek. Halkın Bakkalı'na alışveriş için gelenler diğer alışverişlerini de yapabilecek.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Haber
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti Haber
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hadise Can Yaman Uğur Akkuş Demet Akalın
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hikmet Karaman
Daha Fazla Wuhan Nisan Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: İzmir'de ucuz, sağlıklı ve aracısız gıda dönemi başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 13:46:32. #1.15#