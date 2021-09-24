İzmir'de uçuruma yuvarlanarak yanan araçta ceset bulundu - Haberler
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İzmir'de uçuruma yuvarlanarak yanan araçta ceset bulundu

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
İzmir'de uçuruma yuvarlanarak yanan araçta ceset bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde, deniz kenarında uçurumdan yuvarlanan ve yanan hafif ticari araçta ceset bulundu.

İzmir'in Urla ilçesinde, deniz kenarında uçurumdan yuvarlanan ve yanan hafif ticari araçta ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Balıklıova Mahallesi'nde deniz kenarında bir hafif ticari aracın uçurumdan yuvarlanıp yandığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Araçta inceleme yapan ekipler yanmış bir ceset buldu.

Kime ait olduğu henüz belirlenemeyen ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri
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