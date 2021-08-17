İzmir'de uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü öldü
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İzmir'de uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü öldü

İzmir'de uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yaşar Özçelik (63) yönetimindeki 35 M 5826 plakalı otomobil, Güme Köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özçelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaşar Özçelik'in cenazesi, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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