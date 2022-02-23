İzmir'de tuzakla saka kuşu avlayan kişiye para cezası verildi
İzmir'in Menemen ilçesinde tuzakla saka kuşu avladığı belirlenen kişiye 41 bin 45 lira ceza kesildi.
MENEMEN, İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde tuzakla saka kuşu avladığı belirlenen kişiye 41 bin 45 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Çavuş Mahallesi'nden geçen Gediz Nehri kenarında tuzakla saka kuşu avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığıyla yapılan baskında H.Ç'nin avlanması yasak olan kuş türünü avladığı belirlendi.
Avda kullanılan malzemelere el kondu. Saka türü 40 kuş, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.
H.Ç'ye Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, 41 bin 45 liralık ceza uygulandı.
AA / Şafak Yel - Güncel