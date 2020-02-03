İzmir'de tütün ve kaçak cep telefonu operasyonu

03.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:31

İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekipleri iş yerlerinde yaptıkları aramada 36 adet kaçak cep telefonu ele geçirirken, ayrı bir operasyonda bandrolsüz açık tütün ve makaron ele geçirdi.



Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarında hız kesmiyor. İlçe merkezinde 3 ayrı iş yerinde yapılan operasyonda, 540 paket 20'li şeffaf poşetlerde (10 bin 800 dal) içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron ile 50 kilo kıyılmış bandrolsüz açık tütün ele geçirdi. İş yeri sahipleri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.



Emniyet görevlileri, diğer bir çalışmada ise 5 iş yerinde yapılan aramalarda 36 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; vatandaşlarımız tarafından alınan cep telefonlarının İMEİ numaralarını kontrol etmelerini, özellikle faturalı telefonların tercih edilmesini, tütün mamullerinin ise merdiven altı tabir edilen yerlerde sağlıksız koşullarda üretildiğini belirterek, vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde kamunun zarara uğratılmasının ve vatandaşların kanun önünde suç işlemesinin önüne geçilebileceği hususları hatırlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA