İzmir'de "Türkmen Gecesi" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de "Türkmen Gecesi" düzenlendi

İzmir'de 'Türkmen Gecesi' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Kültür Sanat

İzmir'de düzenlenen "Türkmen Gecesi"nde Erbil ve Kerkük'ten ses sanatçıları uzun hava ve hoyrat ezgilerinin yer aldığı eserleri seslendirdi.

İzmir'de düzenlenen "Türkmen Gecesi"nde Erbil ve Kerkük'ten ses sanatçıları uzun hava ve hoyrat ezgilerinin yer aldığı eserleri seslendirdi.

Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir restoranda, Haluk Keskin ve Irak asıllı Müştak Ömer öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'deki çeşitli kentlerde yaşayan Türkmenler katıldı.

Erbil'in ünlü ses sanatçılarından Yunus Tütüncü ve Kerküklü Erkan'ın uzun hava ve hoyrat ezgilerini seslendirdiği gecede konuklara çiğ köfte ve yemek ikram edildi.

Alp kıyafetli katılımcıların ilgi gördüğü "Türkmen Gecesi"ne AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca ve bazı partililer de katıldı.

İzmir'de 'Türkmen Gecesi' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Aleyna Tilki Derya Baykal Kaan Yıldırım Defne Samyeli
Spor Diego Ali Öztürk Salih Uçan Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'de "Türkmen Gecesi" düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.09.2021 00:16:30. #1.13#

title